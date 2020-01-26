MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...
ABONE OL
26.01.2020 - 15:04 |

Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...

Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.

Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...

Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında çekilen görüntüler dikkat çekti. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.

Doğum gerçekleştiren Doktor Nilay o anları böyle anlattı: ‘Dün doğumu gerçekleştirdiğimiz anda deprem meydana geldi. Anneyi ve bebeği bırakıp bir yere gidemezdim. Hem annenin hem de ekibimizin güvenliği ve sağlığı için sakin kalıp panik oluşmasına izin vermedim. Şu an annenin de bebeğin de sağlık durumu çok şükür iyi. Allah bir daha kimseye böyle bir deprem yaşatmasın’

Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Emine Erdoğan, Cezayirde bilgisayar sınıfının açılışını yaptı

Emine Erdoğan, Cezayirde bilgisayar sınıfının açılışını yaptı

Hiç gitmiyor kulaklarımdan ‘Azize... Azize...’ seslenişi

Hiç gitmiyor kulaklarımdan ‘Azize... Azize...’ seslenişi

Yüz binlerce çalışana ikramiye!

Yüz binlerce çalışana ikramiye!

Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

Sıradaki Haber