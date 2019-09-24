MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemDoğum günü kutlamasında sigara izmaritinden yangın çıktı
24.09.2019 - 15:09 | | DHA

Doğum günü kutlamasında sigara izmaritinden yangın çıktı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, 4 katlı apartmanın giriş katında, doğum günü kutlaması yapıldığı sırada sigaradan çıktığı değerlendirilen yangın, korku ve paniğe neden oldu. Binada yaşayanların tahliye edildiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Doğum günü kutlamasında sigara izmaritinden yangın çıktı

Yangın, dün saat 23.30 sıralarında, ilçenin Bahçelievler Mahallesi, Çiğdem Sokak’ta yer alan 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Evde aile fertleri arasında doğum günü kutlaması yapıldığı sırada, iddiaya göre sigara izmaritinin tutuşturduğu kotluk aniden alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken, dumanla kaplanan evde bulunanlar korkuyla kendilerini sokağa attı. Binadakilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çevredeki doğal gaz hattını kesip, güvenlik önlemi aldı. Yoğun duman nedeniyle üst katlardaki dairelerde mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından alevler kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Pakistan'da 5.8'lik deprem can aldıYerel saatle 16.01'de geniş bir alanda hissedilen sarsıntıda birçok bina hasar gördü, yetkililer bir kadının hayatını kaybettiğini bildiriyor. Çok sayıda yaralı ise hastanelere taşındı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Medine'nin günlüğü bebek yastığının içinden çıktı!

Medine'nin günlüğü bebek yastığının içinden çıktı!

İnci Türkay kimdir? İnci Türkay kaç yaşında?

İnci Türkay kimdir? İnci Türkay kaç yaşında?

Zonguldak'ta polisten kemer ikaz susturucusu denetimi

Zonguldak'ta polisten kemer ikaz susturucusu denetimi

Mucize Doktor fragman! (3. Yeni bölüm) Dizi hangi gün yayınlanıyor?

Mucize Doktor fragman! (3. Yeni bölüm) Dizi hangi gün yayınlanıyor?

Sıradaki Haber