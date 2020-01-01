1 Ocak Doğum günü mesajları - Romantik doğum günü mesajları 2020

Doğum günü kutlama mesajları yılın ilk gününden ilgi görmeye başladı. 2020 Yılı için doğum günü mesajları büyük beğeni topluyor. Doğum günü bugün olan veya doğum gününe sayılı günler kalan dostlarınızın, ailenizin veya sevgiliniz için arayışta bulunduğunuz en anlamlı doğum günü mesajlarını sıraladık. Doğum günü mesajları arasında kendinize en samimi bulduğunuz doğum günü mesajını sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

DOĞUM GÜNÜ MESAJLARI

Sen hayatım boyunca tanıdığım en ilham verici insansın. En zor günlerimde yanımda oldun. Seni tanımak, en harika şeylerden biri. İyi ki doğdun.



- Hayatın boyunca doğum günü mumlarını her üflediğinde yanında olmak istiyorum. Yüzündeki o güzel gülümsemenin silinmeyeceği bir yıl olsun. Nice güzel yaşlara.



- Doğum günün kutlu olsun cancağımız. Gökyüzündeki tüm güzel renkler yeni yaşında hayatını aydınlatsın, her zaman güzel günlerin olması dileğiyle, nice mutlu yıllara.



- Yaşadığın anılarını ileride gülerek hatırlayacağın, hayatında acıdan çok neşenin olacağı güzel bir yıl olması dileğiyle. İyi ki doğdun, güzel yaşlara ve günlere…

Yılların sormadığı, yolların yormadığı, dostların unutmadığı bir ömür için, bu doğum günün bir başlangıç olsun, yeni yaşın Kutlu olsun.. İyi ki doğdun..

Doğum günün kutlu olsun, yarın bugününden daha mutlu olsun.

Sözde değil özde olmalı sevgiler, sözle değil yürekten verilmeli hediyeler. Doğum günün kutlu olsun.

Şu hayatta eşsiz bir güzellik varsa o da kalbindedir! Yaşamın bundan sonrası kalbinin güzelliği gibi geçsin. İyi ki varsın, doğum günün kutlu olsun..

Geçmişe bakan geleceği göremez. Geleceği göremeyen ilerleyemez. Hayatta hep emin adımlarla ilerle. İyi ki doğdun.

Dilerim yeni yaşında mutlulukların en güzelini yaşar, başarı merdivenlerini rahatlıkla tırmanırsın ve dilerim yüzün hep güler, neşeni hiç yitirmezsin. İyi ki doğdun.

Yeni bir yıla başlarken, sağlık ve mutluluk diliyorum. Acıların, felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla.. Nice yıllara…

Zaman çok kısa, her yeni yaşında mutluluğa uçarak ulaşmanı, bu hayati tüm güzellikleriyle yaşamanı istediğimi bilmeni istiyorum. Nice yaşlara, doğum günün kutlu olsun.

Kalbimi sana emanet etsem korur musun? Dilimin ucundaki cennet sevdamın sonundaki ‘Ömrüm’ olur musun? Sevgilim doğum günün kutlu olsun…

Dünyada yüz tane arkadaşın vardır, doksan dokuz tanesi kötüdür. Bir tane arkadaş seç kendine hem arkadaş hem karındaş olsun sana. İyi ki doğdun kardeşim…

Hep zamana yenik düştük esiri olduk anlamsız koşuşturmaların. Ama bir kez adını yüreğimize kazıdığımız dostlarımızı hiçbir zaman unutmadık. Doğum günün kutlu olsun.

Arkadaşlık ağlamaksa, yüreğindeki acıyı paylaşmaksa, üzüldüğünde sıcacık bir kucaksa ve arkadaşın için ateşe atılmaksa dünya durana dek arkadaşımsın. Doğum gününü en içten dileklerimle kutlarım…

Dillerim bahar ayaklarına serilsin, gözlerinde yıldızlar parlasın, ılık esen bir rüzgar sana sevgimi fısıldasın… Doğum günün kutlu olsun.

Geçmişe bakan geleceği göremez. Geleceği göremeyen ilerleyemez. Hayatta hep emin adımlarla ilerle. İyi ki doğdun.