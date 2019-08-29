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29.08.2019 - 22:09| AA

Doğum gününe çağırdığı kız arkadaşını vurdu

Denizli'nin Honaz ilçesinde bir gencin, doğum gününe çağırdığı kız arkadaşını elindeki tüfeğin ateş alması sonucu kazara öldürdüğü iddia edildi.

Doğum gününe çağırdığı kız arkadaşını vurdu

U.K (17), kız arkadaşı Z.A'yı (17) doğum gününü kutlamak için Kaklık Mahallesi Şehit Eyüp Altun Caddesi'ndeki evlerine çağırdı. Ailesinin başka odada olduğu sırada U.K'nın oynamaya başladığı babasına ait pompalı tüfek, bir anda ateş aldı. Z.A, başından vuruldu.

Doğum gününe çağırdığı kız arkadaşını vurdu


Olay yerine çağrılan sağlık ekibi, Z.A'nın hayatını kaybettiğini belirlendi. Eve gelen jandarma ekipleri U.K'yi gözaltına aldı. U.K'nin ilk ifadesinde, kız arkadaşına tüfeği gösterdiği sırada kazayla ateş aldığını söylediği öğrenildi.

Doğum gününe çağırdığı kız arkadaşını vurduDenizli'nin Honaz ilçesinde bir gencin, doğum gününe çağırdığı kız arkadaşını elindeki tüfeğin ateş alması sonucu kazara öldürdüğü iddia edildi.
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