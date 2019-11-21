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21.11.2019 - 09:14 | | AA

Doğu'ya kış erken geldi! Eksi 12 dereceyi gördüler

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 12 dereceyle Kars ve Ardahan'da ölçüldü.

Doğu'ya kış erken geldi! Eksi 12 dereceyi gördüler

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın  az bulutlu ve açık geçeceği bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don  olayı ile birlikte yer yer pus görülmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede,  rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gece ölçülen en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere  Iğdır, Erzincan ve Erzurum'da 5, Ağrı'da 11, Ardahan ve Kars'ta 12 derece  kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıklarının, Erzincan'da 12, Iğdır'da 11,  Erzurum, Kars ve Ağrı'da 9, Ardahan'da 7 olması bekleniyor.

 

 

 

 

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