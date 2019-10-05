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05.10.2019 - 08:38 |

Doktor kaçtı! Aileler perişan

İstanbul’da tüp bebek doktoru Mustafa Acet, hekimliği bıraktığını video ile duyurdu ve yurtdışına gitti. Evlat hasreti çeken yüzlerce hastası yıkıldı.

Doktor kaçtı! Aileler perişan

TÜP bebek uzmanı Doktor Mustafa Acet, "Hekimliği bırakıyorum, hastayım" diye bir video çekip, İstanbul Şişli'deki kliniğini ve sosyal medya hesaplarını kapattı. Ardından da tedavi için yurtdışına gitti. Evlat hasretiyle yanıp tutuşan yüzlerce aile ise doktorlarının gidişiyle yıkıldı. Mağdur ailelerden biri de Yücel Onur- Betül Çağlar çifti. Yücel Onur Çağlar, "Sayıları bine yaklaşan mağdur var. Hayatlarımızı karartan bu kişi hakkında çok sayıda dava açıldı. 5 yıldır tedavi görüyorduk. Yaptığı gereksiz ameliyatlarla insanların çocuk sahibi olma hayallerini çalan bu kişi bizi de mağdur etti. Şimdi tedavimizi yapan doktor eşimin rahminin geri dönülmez şekilde zarar gördüğünü söyledi" dedi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Diğer bir mağdur S.D. (33 ) ise 5 yıldır evlat hasreti yaşadığını belirterek, "2.5 yıldır tedavi oluyordum. Erzurum'dan İstanbul'a tedavi olmak için geliyordum. 20 bin lira harcadım. 'Tüp bebeğe ihtiyacın yok, ameliyat yapacağım. Bir yıla kadar hamile kalırsın' dedi. Menopoza girdim. Beni yeniden muayeneye çağırdı. Ama kendisi ortada yok. Psikolojim bozuldu. O kadar insanın umudunu çaldı" diye isyan etti. Bu arada internette 'Acetto- Mustafa Acet ve ekibinin mağdurları' adında grup oluşturuldu. Mağdurlar, bu sayfa üzerinden şikayetlerini dile getiriyor. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü de konuyla ilgili inceleme başlattı.

SABAH

    Dün gece başladı ve devamı geliyor! Korkutan uyarı: Fırtına ve dolu!Türkiye yağışlı havaya teslim oldu. Özellikle Marmara Bölgesi'nde etkili olan ve uyarılarla birlikte İstanbul'da da beklenen sağanak yağış ve şiddetli rüzgâr gece saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili oldu. Sağanak ve rüzgâr nedeniyle birçok ilçede su baskınları yaşandı, kazalar meydana geldi, çatılar uçtu ve ağaçlar devrildi. Kazalar sonucu yaralanmalar yaşanırken, çatı uçmaları sonucu çok sayıda otomobil hasar gördü. Yağışlar bugün de sürecekken dolu uyarıları peş peşe geldi.
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