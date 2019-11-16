Doktor o anlarÄ± anlattÄ±: 7 dakika boyunca...

BartÄ±n Devlet Hastanesi'nde 2 yÄ±ldÄ±r Acil Servis'te pratisyen hekim olarak gÃ¶rev yapan Berna ToprakoÄŸlu, hastane bahÃ§esinde bir kiÅŸinin kalp krizi geÃ§irdiÄŸi ihbarÄ±nÄ±n gelmesinin ardÄ±ndan harekete geÃ§tikleriniÂ belirterek,Â "Acilde sarÄ± alanda Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorduk. Bizlere mavi kod verildikten sonra biz ekibimizle birlikte harekete geÃ§tik. KoÅŸturarak ve kÄ±sa sÃ¼rede hastaya ulaÅŸtÄ±k.

Hastaya mÃ¼dahale ettim ve refleks olarak da sedyenin Ã¼zerine Ã§Ä±kmÄ±ÅŸÄ±m. SonrasÄ±nda kalp masajÄ± yapmaya baÅŸladÄ±k. Elimden geldiÄŸince hastaya mÃ¼dahalede bulunduk. Fakat kurtaramadÄ±k. YaklaÅŸÄ±k 7 dakika sedyenin Ã¼zerinde kalp masajÄ± yaptÄ±m. Elimden geleni yaptÄ±m ama kurtaramadÄ±k. KeÅŸke kurtarabilseydik" dedi.