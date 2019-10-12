Doktorların mesai kavgası kanlı bitti

İstanbul Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde iki doktor arasında yaşanan ‘Az hasta baktın’ tartışması kanlı bitti. 26 yaşındaki ortopedi ve travmatoloji asistanı Dr. Kaan Erol, meslektaşı Yavuz Sümter tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

Önceki gece nöbetçi olan Dr. Kaan Erol ve Yavuz Sümter arasında sabah 05.30 sıralarında doktorların dinlenme odasında nöbette bakılan hasta sayısı ve çalışma yoğunluğuyla ilgili tartışma çıktı.

Defalarca bıçakladı

Dr. Sümter, meslektaşından daha çok hasta baktığını ve daha çok çalıştığını öne sürerken tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, tartışma sürerken Dr. Sümter bir anda cebindeki bıçağı çıkararak meslektaşına saldırdı. Dr. Erol’u defalarca bıçaklayan meslektaşı, kaçmaya çalışırken hastane polisi tarafından yakalandı. Ağır yaralanan Dr. Erol’a ilk müdahale hastanedeki diğer meslektaşları tarafından yapıldı. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Dr. Erol, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Dr. Erol’un vücudunda 30’dan fazla bıçak darbesi tespit edildi. Olaya tanık olan hastane personeli ve Erol’un mesai arkadaşları sinir krizi geçirdi.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Dr. Yavuz Sümter, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yavuz Sümter, “canavarca hisle” ve “kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme” suçlarından tutuklandı.

Olayla ilgili açıklama yapan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Dr. Erol’un yakınlarına başsağlığı dilerken, olayla ilgili inceleme başlattıklarını belirtti.