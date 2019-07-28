Dolandırıp parayı Dubai’de yedi

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları telefonla arayıp, kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan Abit Budak’ı Esenboğa Havalima’nında yakaladı. Şüphelinin, mağdurları arayıp, suça karıştıklarını ve aklanmaları için para göndermelerini istediği belirlendi. Ağına düşürdüğü vatandaşlara, “İsminiz Hakan Atilla davasında geçiyor” dediği öğrenilen şüphelinin, üç dolandırıcılık suçundan kaydı olduğu bildirildi. Abit Budak’ın ilk tespitlere göre, 500 bin TL’lik vurgun yaptığı belirtildi.

‘Jet Lag’ baskını

“Jet Lag” operasyonuyla yakalanan Abit Budak’ın dolandırıcılık paralarıyla seyahatlere çıkıp, first class uçtuğu öğrenildi. Havaalanında gözaltına alınan Budak’ın, Ankara’ya otobüsle geldiği, sonrasında da hızlı trenle İstanbul’a gittiği belirlendi. İstanbul’da ağına düşürdüğü kurbanından yüklü miktarda para alan şüphelinin first class bilet alıp, Ankara’ya uçtuğu saptandı. Uçuş sonrası yakalanan şüphelinin dikkat çekmemek için kılık kıyafet seçtiği görüldü.

Katar’a da gitmiş

Şüphelinin dolandırıcılık yoluyla elde ettiği paralarla birçok kez uçak seyahati yaptığı, kazandığı millerle Katar ve Dubai’ye giderek tatil yaptığı öğrenildi. Daha önce dolandırıcılık suçlarından Antalya ve Yalova’da yakalanıp tutuklanan Abit Budak’ın cezaevinden çıktıktan sonra da birçok kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı bildirildi. Tutuklanan Budak’ın sık seyahat etmesi nedeniyle operasyona ‘jet lag’ adı verildiği öğrenildi.