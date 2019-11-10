Dolmabahçe Sarayına giriş 10 Kasım'da ücretsiz mi? Dolmabahçe Sarayı nerede?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümünde Atatürk'ün vakit geçirdiği yerler ziyaret ediliyor.Bursa'da yer alan Atatürk Köşkü mezarının bulunduğu Anıtkabir ve hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı bugün en çok ziyaret edilecek yerler arasında yer alıyor. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayının 10 Kasım'da ücretsiz mi sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki Dolmabahçe Sarayı bugün ücretsiz mi?

Dolmabahçe Sarayı her ziyaret gününde olduğu gibi bugün de bilet alınarak ziyaret edilecek.

Dolmabahçe Sarayı bilet ücretleri şöyle:

Selamlık (Tam)60 TL - Selamlık (İndirimli) 30 TL - Harem (Tam)40 TL - Harem (İndirimli)20 TL - Selamlık + Harem (Tam)90 TL - Selamlık + Harem (İndirimli)45 TL

DOLMABAHÇE SARAYI NEREDE?

Dolmabahçe Sarayı, İstanbul, Beşiktaş'ta, Kabataş'tan Beşiktaş'a uzanan Dolmabahçe Caddesi'yle İstanbul Boğazı arasında, 250.000 m²lik bir alan üzerinde bulunan Osmanlı sarayı. Marmara Denizi'nden Boğaziçi'ne deniz yoluyla girişte sol kıyıda, Üsküdar ve Salacak'ın karşısında yer alır.