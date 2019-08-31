Dolmuşta yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahışlar Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satma suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve aranan hükümlü Halık Ş.'nın Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Şüpheliyi takibe alan polis, Halık Ş.'nin dolmuşa bindiğini görünce yolcu gibi davranarak araca bindi. Polisler, Halık Ş.'yi araç içinde gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından, cezaevine gönderildi.
Ailesiyle yürüyen çocuklara bıçakla saldırdıGürcistan'da bir kadın, sokak ortasında annesi ile yürüyen bir çocuğu yüzünden bıçakladı ve arkada babasıyla yürüyen diğer çocuğa da saldırmaya çalıştı. Olay yerinden yürüyerek uzaklaşan kadın, polis tarafından gözaltına alındı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.