Domaniç'teki tırtıl istilasına Valilik'ten açıklama

Kütahya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Domaniç Dağları'ndaki kayın ormanlarına zarar veren kızıl kuyruklu kayın tırtılının ilk olarak geçen yıl İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarında kayın ağaçlarına zarar verdiğinin tespit edildiği hatırlatıldı.

Bölgede ilk kez geçen yıl görülen tırtıl popülasyonunun bu yıl artış gösterdiği ve yayılışının genişleyerek Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü sınırına yaklaştığı görüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2018 yılında başlatılan mücadele çalışmalarına 2019 yılında da devam edilmektedir. 2019 yılında Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarındaki kayın ormanlarında zarar görülmese de önümüzdeki yıllarda böceğin yayılışının daha da genişlememesi ve zararlının popülasyonunun düşürülmesi amacıyla Orman Genel Müdürlüğü ile Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi ve Düzce Üniversitesi Orman Fakültesindeki öğretim görevlilerinin katılımıyla arazideki ön çalışmalara başlanmıştır. Zararlı böcek ile etkin mücadele yapmak amacıyla ilk etapta silvikültürel müdahalelerle sık olan ormanlık alanlarda seyreltme ve aralama çalışmalarına başlanacaktır."









Saha genelinde kışı toprakta geçiren böcek pupalarının mekanik mücadele kapsamında toplanarak erginleşmesinin önleneceği ve popülasyonun düşürülmesinin sağlanacağı aktarılan açıklamada, "Kızıl kuyruklu kayın tırtıl zararlısının varsa etkin olduğu alanlar tespit edilerek haritaları çıkarılacak ve zararlının yırtıcıları laboratuvarlarda üretilerek zararlının görüldüğü alanlara salınacak, popülasyonun dengelenmesi sağlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca gerek görülen yerlerde çevreye zarar vermeyen "Bacillus bakteri uygulamalarının" da Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacağı bildirildi.