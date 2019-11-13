MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriDondu kaldı! Her şey bir anda oldu
13.11.2019 - 12:09 | | DHA

Dondu kaldı! Her şey bir anda oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde başka otomobille çarpışıp savrulan otomobil, yol kenarındaki bisikletliye çarptı. Bisikletliyle birlikte 4 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Dondu kaldı! Her şey bir anda oldu

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Manavgat ilçesi İbrahim Sözen Caddesi'nde meydana geldi. Ambulansa yol vermek amacıyla aniden kavşağa giren 07 AEC 481 plakalı otomobile, karşı yönden gelen 07 SKF 87 plakalı otomobil çarptı. Araçlardan biri, savrulup yol kenarında bisikletiyle bekleyen kişiye çarptı. Bisikletli bir işyerinin bahçesine fırladı. Kazada, isimleri öğrenilemeyen otomobil sürücüleriyle araçlardan birinde bulunan kişi ve bisikletli yaralandı. 4 yaralı, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bisikletli kaldırım kenarında dururken, kavşağa giren otomobile karşı yönden gelen otomobilin çarpıştığı, savrulan otomobili fark eden bisikletlinin kendisini kaldırıma atması ve iş yerinde oturan kadın müşterilerin yaşadığı panik görülüyor.

Dondu kaldı Her şey bir anda oldu

    Ekim ayında Pamukalle’yi 285 bin kişi ziyaret ettiUNESCO Dünya Miras Listesi UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve “beyaz cennet” olarak adlandırılan Denizli Pamukkale’yi Ekim ayında 285 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçilerin büyük çoğunluğunu değişik ülkelerden gelen yabancı turistlerin oluşturduğu belirtildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Günlük burç yorumları - İKİZLER BURCU | İkizler burcu genel özellikleri

    Günlük burç yorumları - İKİZLER BURCU | İkizler burcu genel özellikleri

    Kuzenini taciz eden sapığın cezası belli oldu

    Kuzenini taciz eden sapığın cezası belli oldu

    Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu ve başrol oyuncuları

    Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu ve başrol oyuncuları

    Pendik'te lisede şoke eden olay! Genç kız sınava girmemek için...

    Pendik'te lisede şoke eden olay! Genç kız sınava girmemek için...

    Sıradaki Haber