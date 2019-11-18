Dondurmam Gaymak nerede çekildi? Konusu nedir, oyuncuları kimler?

2006 yılında vizyona giren Dondurmam Gaymak filmi bu akşam bir kez daha televizyonda ekrana gelecek. Motosikletiyle dondurma satan bir adamın hikâyesi anlatan filmin oyuncuları, konusu ve nerede çekildiği şimdiden merak ediliyor. İşte filme dair bilgiler...

DONDURMAM GAYMAK KONUSU

Güzel insan, başarılı yönetmen Yüksel Aksu'nun, biraz bisiklet hırsızları, biraz da Latin Amerika'nın naif filmlerini çağrıştıran bu sımsıcak yapım, Yeni Türk Sineması'nın nadide örneklerinden. 1990’lı yıllarda Ege’deki küçük bir kasabada dondurmacı olan Ali Usta, yakın çevresinin alaycı eleştirilerini duymazdan gelerek büyük dondurma şirketleriyle mücadele için kolları sıvamıştır. Yerel televizyona reklam filmi çektirmenin yanı sıra, kredi ile bir de motosiklet satın alır. Motorun arkasına monte ettiği uydurma römorkuyla, peşinde dondurmaya aç ve çulsuz bir çocuk çetesi olduğu halde köyleri dolaşıp promosyona başlar.

Yüksel Aksu’nun, Muğla halkının içten katılımıyla gerçekleştirdiği bu samimi filmi, 25. İstanbul Film Festivali’nde de oldukça sıcak karşılandı ve Jüri Özel Ödülünü kucaladı. Dondurmam Gaymak'ın en büyük diğer bir özelliği de, dev şirketlerin tahakkümünü komik bir dille eleştirmesi ve kaybolmaya yüz tutan küçük esnafın, mahalle değerlerinin sorunlarına sahip çıkmasıdır.

DONDURMAM GAYMAK FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Turan Özdemir

Gülnihal Demir

Metin Yıldız

İsmet Can Suda

Ulaş Sarıbaş

DONDURMAM GAYMAK NEREDE ÇEKİLDİ?

Dondurmam Gaymak filminin çekimleri Muğla Merkez, Ula, Yatağan, Gökova gibi bölgelerde çekildi.