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05.11.2019 - 16:03 | | DHA

Döner yiyen 5 liseli hastaneye kaldırıldı

Sivas'ta tavuk döner yedikten sonra rahatsızlanan 5 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Döner yiyen 5 liseli hastaneye kaldırıldı

Gültepe Mahallesi'nde bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 5 öğrenci, öğle saatlerinde okulun yakınındaki bir lokantadan tavuk döner alıp, yedi. Ancak bir süre sonra öğrencilerde mide bulantısı ile kusma gibi şikayetler ortaya çıktı.

5 öğrenci, okul yönetimince çağrılan ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, tavuk döner satışı yapan iş yerinden incelemek üzere numune aldı. Soruşturma başlatıldı.

Döner yiyen 5 liseli hastaneye kaldırıldıSivas'ta tavuk döner yedikten sonra rahatsızlanan 5 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
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