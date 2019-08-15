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15.08.2019 - 19:09

Dönerse Senindir filmi başrol oyuncuları | Dönerse Senindir filmi konusu

Dönerse Senindir filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Erol Özlevi'nin yer aldığı film 2016 Aralık ayında vizyona girdi. Romantik Komedi türünde çekilen film 7 hafta boyunca vizyonda kalırken 609.745 seyirci tarafından izlendi ve toplamda 7.044.723,00 TL hasılat elde etti. Peki Dönerse Senindir filminin başrollerinde hangi oyuncular yer alıyor?

Dönerse Senindir filmi başrol oyuncuları | Dönerse Senindir filmi konusu

Dönerse Senindir filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Erol Özlevi'nin yer aldığı Dönerse Senindir filmi vizyona girdiği tarih olan 22 Aralık 2016 'dan sonra 7 hafta boyunca vizyonda kaldı. Toplamda 609.745 seyirci tarafından izlenen film gişede 7.044.723,00 TL hasılat elde etti.

DÖNERSE SENİNDİR FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

Dönerse Senindir filminin başrollerinde Murat Boz, İrem Sak, Yasemin Allen, Uraz Kaygılaroğlu, Serhat Özcan ve Burak Sevinç yer alıyor.

DÖNERSE SENİNDİR FİLMİ KONUSU

Mehmet uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Selin'e deliler gibi aşık olan genç bir adamdır. Selin ise şarkıcı olma hayalleri kuran, hazırladığı demolarını yapım şirketlerine göndererek geri dönüş bekleyen genç bir kadındır. Selin'in dileği gerçek olur ve bir yapım şirketi Selin'le anlaşma yapar. Ancak Selin ve Mehmet, Mehmet'in bu süreçte ona verdiği tüm desteğe rağmen ayrılırlar. Mehmet ayrılığı kabul etmeyi reddeder ve arkadaşı Defne'nin de yardımıyla Selin'i geri kazanmaya karar verir. Selin'in yeni bir sevgilisi olması ise işleri iyice çıkmaza sürükler. Mehmet'in Selin'i geri kazanabilmek adına birbirinden komik ve zorlu yollarda yürümesi gerekecektir...

Murat Boz, Yasemin Allen ve İrem Sak'ın başrolleri paylatığı filmin yönetmenliğini Erol Özlevi üstleniyor. Senaryoda ise Gizem Elçi ve Oğulcan Türe'nin imzası var. Filmin yapımcılığını TAFF üstleniyor.

 

 

 

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