06.10.2019 - 07:50 |
‘Dönmeden görüşürüz’
Serdar Ortaç ile evliliği iki ay önce sona eren Chloe Loughnan, iş görüşmeleri için İstanbul’da olduğunu söyledi. Burada ne kadar kalacağının net olmadığını anlatan model, “Serdar’la henüz görüşme fırsatım olmadı. Aramızda dargınlık yok, İrlanda’ya dönmeden görüşürüz. Çok sayıda iş teklifleri geliyor.
Bazılarını değerlendireceğim” diye konuştu.
Antalya’da genç kızların sosyal medya tartışması kanlı bittiAntalya’da 17 yaşındaki C.S.A., sosyal medya üzerinden annesine küfür ettiği gerekçesiyle buluşmak için çağırdığı arkadaşı S.İ.’yi (15), sokakta bacaklarından bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan S.İ. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, şüpheli C.S.A ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.