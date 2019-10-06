Serdar Ortaç ile evliliği iki ay önce sona eren Chloe Loughnan, iş görüşmeleri için İstanbul’da olduğunu söyledi. Burada ne kadar kalacağının net olmadığını anlatan model, “Serdar’la henüz görüşme fırsatım olmadı. Aramızda dargınlık yok, İrlanda’ya dönmeden görüşürüz. Çok sayıda iş teklifleri geliyor.

Bazılarını değerlendireceğim” diye konuştu.