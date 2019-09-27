MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemDördüncü kez ameliyata alındı! Ayyüce'den haber var
27.09.2019 - 19:13 | | AA

Dördüncü kez ameliyata alındı! Ayyüce'den haber var

Adana'da sinir sisteminde kötü huylu tümör bulunan (nörofibromatozis) kanser hastası 22 yaşındaki Ayyüce Çınar'ın tedavisi sürüyor.

Dördüncü kez ameliyata alındı! Ayyüce'den haber var

İki yıl önce bacağındaki şişlik nedeniyle gittiği hastanede bacağında kitle tespit edilen Çınar'a tetkiklerin ardından nörofibromatozis teşhisi konuldu.

Geçen süre içinde radyoterapi ve kemoterapinin yanı sıra üç kez ameliyat olan genç kız, rahatsızlığının başlamasından itibaren saç dökülmesi ve kaşlarını kaybetmesini dert etmeyerek sosyal medyadaki paylaşımlarıyla kendisiyle barışık ve hastalığıyla mücadele eden bir görünüm sergiledi.

Dördüncü kez ameliyata alındı Ayyüceden haber var

Dördüncü ameliyata alındı

Çınar, bacağındaki sinirlerde oluşan tümörler nedeniyle dördüncü kez Yüreğir Adana Başkent Hastanesi'nde ameliyat edildi. Genç kızı bu zorlu gününde ailesi ve arkadaşları yalnız bırakmadı.

Baba Ramazan Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının rahatsızlığına rağmen hayattan kopmadığını söyledi.

Kızının ağır bir ameliyat geçirdiğini, bacağındaki sinirlerin büyük oranda alındığını ifade eden Çınar, "Elimizden geldiği kadar mücadeleye devam edeceğiz, destek olacağız, yalnız bırakmayacağız. Arkadaşları, herkes destek oluyor. Allah'tan umut kesilmez. Arkadaşlarıyla her zaman iyi ilişkileri oldu. Herkes destekçi, herkes uğraşıyor. Mahallemiz, arkadaşları büyük destek sağlıyor." dedi.

Çınar, kızının tedavisi için tıp camiasından ve her kesimden destek beklediğini sözlerine ekledi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İrem, kansere meydan okuyan Neslican Tay’la aynı kaderi paylaşıyor

 

Uçak tuvaletinde mahsur kalan kadın yolcu, acil iniş yaptırdıUnited Havayollarına ait bir yolcu uçağı, kadın yolcunun tuvalette mahsur kalması sonucu acil iniş gerçekleştirdi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika| Balıkesir'de polise hakaret eden 2 zorba tutuklandı

Son dakika| Balıkesir'de polise hakaret eden 2 zorba tutuklandı

Hercai dizisi oyuncuları kimler? Nerede çekiliyor?

Hercai dizisi oyuncuları kimler? Nerede çekiliyor?

Ceren Damar'ın eşi konuştu: Söyledikleri tamamen yalandan ibaret

Ceren Damar'ın eşi konuştu: Söyledikleri tamamen yalandan ibaret

Çukur 70. yeni bölüm fragmanı... Sıra Efsun'da...

Çukur 70. yeni bölüm fragmanı... Sıra Efsun'da...

Sıradaki Haber