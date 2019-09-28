‘Dört ana fayda enerji birikti’

5.8’lik deprem İstanbullular’a büyük panik yaşatırken 1 saat içinde kentin trafiği içinden çıkılamaz hale geldi. Trafik yoğunluğu açısından günün en sakin saatleri olmasına rağmen deprem paniğiyle oluşan trafik yoğunluğu, ambulans ve itfaiye araçlarının bile geçişine engel olacak kadar yoğunlaşmıştı.



Umursamıyorlar



1999 Marmara Depremi’nin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından 24 saat park yasağı getirilen ve açık kalması gereken acil ulaşım yollarına ise sürücülerin araçlarını hoyratça bıraktığı görüldü. Deprem gibi acil ve olağanüstü durumlarda sağlık ve kurtarma geçmesi gereken yollarda, sayısız araç park halindeydi. Bazı ‘acil yol’larda ise servis araçlarının yolcu beklemesi dikkat çekti. Kentin en işlek merkezlerinden Gayrettepe’den Büyükdere Caddesi’ne bağlanan yolda “1. Derecede Acil Ulaşım Yolu-Park Yapılmaz” tabelası olmasına rağmen, araç sürücülerinin park ettiği görüldü.



Bankalar ve finans kurumlarının servislerinin, tabelanın hemen yanına ve çevresine park ederek yolcularını beklediği görülürken görevli trafik polisinin çabasına rağmen parklanma devam etti.



Esenler ve Bakırköy’de de depremin birkaç saat sonrasında gezdiğimiz acil ulaşım yolları adeta otoparka dönmüştü. Acil ulaşım yolu boyunca park halindeki araçlar, yolları daraltıp olası bir müdahaleyi imkansız hale getiriyordu. Oysa ki aynı saatlerde yapılan AFAD’ın açıklamasında, yolların acil yardım araçları için boş bırakılması uyarısında bulunulmuştu.



Denetim şart



Uzmanlar ise EDS ile denetim uyarısında bulunuyor. Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, “Son iki deprem hepimiz için bir uyarı ve bir test niteliğinde. Haberleşmenin kesilip, ulaşımın durma noktasına gelmesi olası tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Acil ulaşım yollarının mutlaka faal olması gerekiyor. EDS sistemleri hiç vakit kaybetmeden acil ulaşım güzergahlarına yerleştirilerek, ihlal eden sürücülee cezai yaptırımlar uygulanmalı” dedi.



