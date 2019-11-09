Dörtlü Suriye zirvesi Londra’da

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın başkanlığını yaptığı Türk heyeti ile Almanya, Fransa ve İngiltere heyetleri NATO Zirvesi’nde liderler seviyesinde yapılacak olan 4’lü görüşme öncesi, İstanbul Mabeyn Köşkü’nde bir araya geldi. Heyetler arasındaki görüşmelerin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İbrahim Kalın, 4’lü zirvenin 3-4 Aralık’ta Londra’da yapılacağını duyurdu.



Toplantı gündemi



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderler toplantısının İstanbul, Şanlıurfa veya Gaziantep’te yapılmasının daha isabetli olacağını söylediğini belirten Kalın, “Biz hâlâ bu görüşteyiz. Çünkü Suriyeliler ve mülteciler meselesi Türkiye’nin içinde, yanı başında yaşanan bir hadise. Ama çeşitli gerekçelerle bu toplantının NATO Zirvesi’ne kadar yapılamayacağı anlaşıldı. Bunun üzerine de Londra’da 3-4 Aralık’ta yapılacak olan NATO zirvesi marjında bu 4’lü zirvenin yapılmasında mutabık kalındı. Biz de bugün bu toplantının gündemini ele aldık. Özellikle, Barış Pınarı Harekâtı’nın sunduğu fırsatlar, mültecilerin geri dönüşü, güvenli bölgenin kurulması ve bundan sonraki siyasi süreçle ilgili neler yapılabileceği konusunu detaylı bir şekilde ele aldık” diye konuştu.



‘Hedefe yaklaştık’



Barış Pınarı Harekâtının iki temel hedefi olduğunu ifade eden Kalın, “Birincisi sınırımızı terör unsurlarından, yani PKK, YPG, PYD unsurlarından temizlemek. İkincisi de mültecilerin güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde geri dönüşlerini sağlayacak zemini oluşturmak. Bu iki hedefe büyük oranda ulaştık. Bundan sonraki siyasi sürecin nasıl işleyeceği, bugün konuştuğumuz bu sıcak konular ile ilgili de önemli ipuçları ihtiva ediyor” dedi.



Avrupa katkısı



Mültecilerin geri dönüşü ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Komiserliği’nin yapacağı çalışmanın önem arz ettiğini vurgulayan Kalın,

“Geçen hafta Cumhurbaşkanımız BM Genel Sekreteri Sayın Gutteres’e konuyu açmış, sayın Guterres’te tam destek olacağını söylemişti. Özellikle bizim kontrolümüz altında olan bölgelere mültecilerin geri dönüşü ile ilgili BM çatısı altında neler yapabiliriz. Avrupalı ülkelerde bu sürece nasıl katkı verebileceklerini inceliyorlar. Bugünkü toplantıda bunları ele aldık.”



Kararlılık mesajı



Suriye’de terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini altını çizdiklerini aktaran Kalın, şunları söyledi: “Özellikle PKK’nın Suriye kolu olan PYD/YPG ile bundan sonrada mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizin altını çizdik. Bir terör örgütünü başka bir terör örgütü ile bertaraf edemeyeceğimizi biz çeşitli vesilelerle ifade ettik. Bu konuları liderler NATO Zirvesi’nde büyük ihtimalle ele alacaklar. Çünkü NATO’nun güvenlik mimarisi içinde Suriye krizi de önemli bir yer tutuyor.



‘Rahatsız olanlar var’



Sözcü Kalın, Türkiye’nin NATO müttefikliğinden uzaklaştığı iddialarına ise şöyle yanıt verdi: “Türkiye NATO’nun önemli bir ülkesidir. Türkiye’nin meşru güvenlik kaygıların söz konusu olduğunda bazı NATO üyelerinin üzerine düşeni yapmadıklarına şahit olduk. ‘Türkiye artık NATO’nun güvenilir bir müttefiki değil’ iddiasını ortaya atanlar, Türkiye’nin bölgede kendi ulusal çıkarlarını garanti altına almak için attığı adımlardan rahatsız olanlardır. Suriye’de kendi piyonları darbe aldıkça tepkilerinin daha da giderek sertleştiğini panik halinde ifade edilmeye başlandığını görüyoruz.”