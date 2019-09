Dostluğun sesi oldular

Avrupa Kültür Başkenti seçilen Plovdiv’de Türk ve Bulgar koroları dostluk için seslerini yükseltti. İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi “Medeniyetlerin Sesi Korosu” ile Plovdiv Belediyesi bünyesindeki “Evmolpeya” korosu Avrupa Kültür Başkenti’nde seslerini birleştirdi. İki koro 23 Eylül akşamı “Trakart” Kültür Merkezi’nde, 24 Eylül sabahı ise, Sofya Teknik Üniversitesi Plovdiv Şubesi’nde yeni 2019/2020 eğitim yılının açılışında ortak konser verdi.









Türkiye’nin Plovdiv Başkonsolosluğu’nun himayesinde gerçekleşen konserlere, Plovdiv Belediyesi’nin yanı sıra Bulgar-Türk İşadamları Derneği (BULTİŞ), Koşukavak Turizm, Yeşilay Bulgaristan ve Aktaş holding de destek verdi. TrakArt’taki konserde ortak sahne alan iki koro Edirne’den ”Pınarbaşının Gülleri” ve Makedonca “Şto Mie Milo” şarkısını birlikte seslendirdi. Türkçe şarkının şefliğini Evmolpeya şefi Aliya Hanse, Makedonca şarkının şefliğini ise Medeniyetlerin Sesi Korosu’nun şefi Öcal Öcalan yaptı. Repertuarında 20 ayrı dilden türkülere yer veren Medeniyetlerin Sesi Korosu konser boyunca, Ermenice, Süryanice, Yunanca, Moldova, Gürcü, Bosna, Karaçay ve Arnavutça şarkılarla izleyicilere müzik ziyafeti verdi.



Koroların seslendirdiği şarkılar Bulgar izleyiciler tarafından büyük alkış aldı. İzleyicilerden Evgenia Ruseva, “Büyükannem, annem, babam ve kardeşimle geldik. Çok keyif aldık. O kadar dilde şarkı söylemelerine rağmen telaffuzları çok iyi. Bulgarca ve Makedonca şarkıyı da çok güzel, aksansız söylediler. Harika bir koro, harika sesleri var” diye konuştu. Adını Plovdiv’in eski isimlerinden alan Evmolpeya korosu da Bulgarca ve farklı dillerde şarkılar seslendirdi.









Moskova’dan davet



TrakArt Müdürü George Trak, bu etkinliğin bir başlangıç olduğunu, bu tür etkinliklere daha fazla zaman ayıracaklarını dile getirdi. BAUART Direktörü Jochen Proehl, Bu konserlerin köprüsü zaten kurulmuş biz buraya geldiğimizde, Evmolpeya direktörü Ganka Yankova ve Koro şefi Aliya Hanse ve diğer organizasyonda emeği geçenler tarafından o kadar sıcak karşılandık” dedi. Medeniyetlerin Sesi Korosu Genel Sanat Yönetmeni Muammer Ketencoğlu da “Temel amacımız komşu coğrafyalarda müzik genelenkelerini gerek geleneksel haliyle gerekse çok sesli düzenlemelerle sunmak. Müzikal amacın arkasında da toplumsal hoşgörüyü, ön yargıyı azaltmayı amaçlıyoruz” dedi.









İki koro salı günü de Sofya Teknik Üniversitesi Plovdiv Şubesi’nin yeni eğitim yılının açılışında ortak sahne aldı. Konser sonrasında da Bahçeşehir Üniversitesi ile Plovdiv Teknik Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Üniversite rektörü Prof. Valyo Nikolov, imza töreninde yaptığı konuşmada, “Bu konser ve anlaşma ilişkilerimizi her türlü alanda daha iyi seviyelere çıkaracak. Türkiye ile her alanda iş birliği yapmayı isteriz” şeklinde konuştu. Üniversitedeki konseri izleyen Rus fuar organizatörü iki koroyu nisan ayında konser için Moskova’ya davet etti.



Ergani: Perçinleyecek









Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Türkiye’en çok değerli bir koroyu ağırladıklarını dile getirerek, “Bu konserlerin gerçekleştirilmesinde Evmolpeya korosu direktörü Ganka Yankova Hanım’ın çok özel bir rolü olmuştur bundan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Bu etkinlik aynı zamanda Avrupa’nın iki önemli şehrini bir araya getiriyor. İstanbul 2010 yılında Plovdiv de bu yıl Avrupa Kültür Başkenti rolünü üstlendi. İki şehir ayrıca kardeş şehir. Bu faaliyet iki şehir arasındaki kardeşliği perçinleyecek güçlendirecek bir etkinlik olacak diye düşünüyorum. Bu tür etkinliklerin devam etmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.



EVMOLPEYA KOROSU



Plovdiv belediyesi bünyesinde 2006 yılında kurulan Evmolpeya korosu adını Plovdiv kentinin eski adından alıyor ve anlamı “Güzel şarkı söyleyen genç kızlar” olarak çevrilebilir. Plovdiv’in ‘iyi niyet elçisi’ gibi hizmet veren koro, kentteki 23 müzik okulunda eğitim gören 8 ile 19 yaşları arasındaki kızlardan oluşuyor. Yurtdışında 100’den fazla konser düzenleyen koro 9 dilde seslendirdiği şarkılarla Bulgaristan’ın tanıtımına da büyük katkı sağlıyor.



MEDENİYETLERİN SESİ KOROSU



İstanbul’da 2012 yılında kurulan Medeniyetlerin Sesi Korosu, öğrencilerin yanı sıra her kesimden ve her yaştan koristleri bünyesinde barındırıyor. Koro dünyanın müzik kültürü zincirinin ilk halkasının halk müziği olduğu gerçeğinden yola çıkıp öncelikli olarak Anadolu, Balkan, Ortadoğu ve Kafkasya coğrafyalarından 20 dilde ezgileri yorumluyor. Daha önce Almanya ve Yunanistan’da da konserler icra eden Medeniyetlerin Sesi Korosu’nun yakında bir de albümü çıkacak.