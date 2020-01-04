MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Douglas ve Jones İstanbul’a geldi
ABONE OL
04.01.2020 - 07:50 | | UMUT ÜNVER

Douglas ve Jones İstanbul’a geldi

Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Michael Douglas, dün akşam saatlerinde eşi Catherine Zeta-Jones ile İstanbul’a geldi.

Douglas ve Jones İstanbul’a geldi

 İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen çiftten Jones, karşısında gazetecileri görünce yüzünü sakladı. Hindistan ve Güney Afrika turundan sonra İstanbul’a gelen ikilinin, dört gün kalacağı öğrenildi. Tarihi ve turistleri yerleri gezecek Douglas ile Jones, altı bavulla Nişantaşı’nda konaklayacağı The St. Regis Hotel’e geçti. 

Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | BUDO'nun tüm seferleri iptal edildi

Son dakika | BUDO'nun tüm seferleri iptal edildi

Çifte zam! Kıdem ve ihbar tazminatı...

Çifte zam! Kıdem ve ihbar tazminatı...

Orduda askerdi soyununca fenomen oldu!

Orduda askerdi soyununca fenomen oldu!

Cezayir'e doğru yola çıktılar

Cezayir'e doğru yola çıktılar

Sıradaki Haber