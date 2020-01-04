Douglas ve Jones İstanbul’a geldi

İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen çiftten Jones, karşısında gazetecileri görünce yüzünü sakladı. Hindistan ve Güney Afrika turundan sonra İstanbul’a gelen ikilinin, dört gün kalacağı öğrenildi. Tarihi ve turistleri yerleri gezecek Douglas ile Jones, altı bavulla Nişantaşı’nda konaklayacağı The St. Regis Hotel’e geçti.