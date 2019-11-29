Dövüldü, bıçaklandı, tüfekle vuruldu... Önüne bırakıldığı hastanede öldü!

Olay, çarşamba gecesi Karaköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşları ile kafede oturan Yakup Bendaş iddiaya göre, yanına gelen bazı kişilerce ailevi konunun görüşülmesi için dışarı çağrıldı.

Bendaş, dışarı çıkınca plakası bilinmeyen araca bindirilerek götürüldü. Dövülüp bıçaklanarak, tüfekle vurulan Bendaş, araçla Karaköprü semtindeki özel hastanenin önüne bırakıldı.

Sağlık görevlilerince acil servise alınan ağır yaralı Bendaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yakup Bendaş'ın cenazesi, yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Polis ekipleri, saldırganların belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.