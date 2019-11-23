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23.11.2019 - 19:12 |

Doya Doya Moda jürileri kimler? Doya Doya Moda ne zaman başlıyor?

TV8 kanalında ekrana gelecek olan Doya Doya Moda yarışmasının tanıtımı yayınlandı. Tanıtımı izleyenler, Doya Doya Moda yarışmasının jürileri kimler araştırmaya başladı. İşte Doya Doya Moda yarışması hakkında merak edilenler...

Doya Doya Moda jürileri kimler? Doya Doya Moda ne zaman başlıyor?

Doya Doya Moda yarıması ne zaman başlayacak? Doya Doya Moda jürileri kimler? TV8'de ekrana gelecek olan Doya Doya Moda yarışmasının detayları haberimizde...

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ KİMLER?

Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez

DOYA DOYA MODA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan 'Doya Doya Moda 25 Kasım Pazartesi günü 12:45'te başlayacak.

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verecek.

    Eşi ve komşusuna kurşun yağdırdı!Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, İ.D., tartıştığı eşi Y.D. ve komşusu A.G.'yi tabancayla vurarak yaraladı. Ağır yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırılırken, İ.D. kaçtı.
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