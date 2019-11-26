Doya Doya Moda jürisinde kimler var? İşte Doya Doya Moda jürileri...

TV8'in yeni moda yarışması Doya Doya Moda Pazartesi günü başladı. Hafta içi her gün yayınlanacak olan yarışma programının jürisinde de sevilen isimler yer alıyor. İşte Doya Doya Moda jüri üyeleri...

DOYA DOYA MODA JÜRİSİNDE KİMLER VAR?

BANU NOYAN

KEMAL DOĞULU





UĞURKAN EREZ





GÜLŞAH SARAÇOĞLU





