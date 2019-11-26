26.11.2019 - 09:55 |
Doya Doya Moda jürisinde kimler var? İşte Doya Doya Moda jürileri...
Doya Doya Moda yarışması hızlı başladı. Hafta içi her gün ekrana gelecek olan Doya Doya Moda'nın jürisinde kimler var? 7 kişinin yarıştığı Doya Doya Moda'da jüri üyeleri her yarışmacıya günlük olarak puan verecek. İşte Doya Doya Moda jürisinde yer alan isimler...
TV8'in yeni moda yarışması Doya Doya Moda Pazartesi günü başladı. Hafta içi her gün yayınlanacak olan yarışma programının jürisinde de sevilen isimler yer alıyor. İşte Doya Doya Moda jüri üyeleri...
DOYA DOYA MODA JÜRİSİNDE KİMLER VAR?
BANU NOYAN
KEMAL DOĞULU
UĞURKAN EREZ
GÜLŞAH SARAÇOĞLU