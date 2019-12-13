Doya Doya Moda kim elendi? 13 Aralık Doya Doya Moda haftanın birincisi belli oldu

TV8'in yeni yarışması Doya Doya Moda ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Hafta içi her gün ekrana gelen Doya Doya Moda'da bugün haftanın finali yapıldı. Jüri üyelerinin karşısına çıkan 7 yarışmacı arasından haftanın en şıkı ve elenen yarışmacısı belli oldu.

Doya Doya Moda'da haftanın finali için günün konsepti, "Görümce Şıklığı" olarak belirlendi. Bütçe ise 750 TL olarak belirlendi.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ KİMLER?

Doya Doya Moda yarışmasının jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ve Banu Noyan yer alıyor.

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Haftanın finalinde Doya Doya Moda yarışmacıları jüriyi etkilemek ve tarzını konuşturmak için yarıştı. Fakat bir isim istenileni veremedi ve yarışmaya veda etti.

Her gün puan alan yarışmacılardan, haftanın en düşük puanını alan isim Eda Nur Demir oldu. Doya Doya Moda yarışmasına bu hafta Eda Nur Demir veda etti.

EDA NUR DEMİR KİMDİR?

Doya Doya Moda yarışmacısı Eda Nur Demir, 16 Temmuz 1998 Aksaray'da doğdu. Ankara'da yaşayan Eda Nur Demir, Gazi Üniversitesi'nde Gazi Üniversitesi İnşaat mühendisliği okuyor. Eda Nur Demir aslen Aksaray'lı. 1.80 boyunda ve 92 kilo.

DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda yarışmasında 13 Aralık bölümünün kazananı Su Baher oldu. Su büyük ödül olan kolyenin sahibi oldu.