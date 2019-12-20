Doya Doya Moda kim elendi? 20 Aralık haftasında hangi isim birinci oldu?

TV8 kanalının ilgiyle izlenen moda yarışması Doya Doya Moda, hafta içi her gün yayınlanmaya devam ediyor. Toplam 7 kişinin yarıştığı Doya Doya Moda yarışmasında haftalık birinci ve bir haftada elenen isim belirleniyor. Hafta içi konseptlerine göre hazırlanan yarışmacılar, Doya Doya Moda jürilerinden puan alıyor. En düşük puanları alan yarışmacı o haftaya veda ederken, en yüksek puanları alan yarışmacı ise haftanın birincisi oluyor. Peki Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda bu hafta kim birinci oldu?

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda yarışmasının 16-20 Aralık haftasında en düşük puanı toplayan isim Ece Sarı oldu.

DOYA DOYA MODA BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Doya Doya Moda yarışmasında haftanın birincisi Emel oldu.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ KİMLER?

Gülşah Saraçoğlu

Kemal Doğulu

Banu Noyan

Uğurkan Erez