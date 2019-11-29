Doya Doya moda kim elendi 29 Kasım? Doya Doya Moda haftanın birincisi...

TV8'in heyecanla takip edilen yarışması Doya Doya Moda ilk haftanın sonuna gelindi. Hafta içi her gün ekrana gelen Doya Doya Moda'da birbirinden iddialı 7 yarışmacı en şık olmak için yarışıyor.

Doya Doya Moda jürisinde Uğurkan Erez, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Gülşah Saraçoğlu yer alıyor.

DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLACAK?

Doya Doya Moda'da haftanın finali bugün yapılıyor. Bir hafta boyunca en çok puanı toplayan yarışmacı haftanın birincisi olacak. Bugünkü oylamanın sonucusunda jüri haftanın birincisine karar verecek.

DOYA DOYA MODA KİM ELENECEK?

Doya Doya Moda'da en az puanı alan yarışmacı yarışmaya veda edecek. İlk haftanın sonunda yarışmadan ilk ayrılan isim kim olacak merak konusu.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

EMEL BAŞKAN KİMDİR?

Aslen Konyalı olan Emel Başkan, 30 yaşında ve evli. 85 kilo ve 46 beden olan Emel Başkan, doğuştan stil sahibi olduğunu belirterek rakiplerine hiç şans tanımadı.

YAPRAK SULTAN UZANMAZ KİMDİR?

33 yaşındaki Yaprak Sultan Uzanmaz, gurbetçi bir ailenin moda aşığı kızı. Fuar organizasyonları yapan Sultan Uzanmaz, 44 beden giyiyor ve Türkiye'nin en tarz kadını benim diyor.

MİRAÇ TORTULLU KİMDİR?

35 yaşındaki Miraç Tortullu aslen Giresunlu. Evli ve ev hanımı olan Miraç Tortullu 105 kilo 48 beden giyiyor. Moda için doğdum moda için yaşarım diyen Miraç Tortullu bir hayli iddialı..

SU BAHER KİMDİR?

21 yaşındaki Su Baher aslen İranlı ve öğrenci. 1 senedir Türkiye'de yaşayan Su Baher 42 beden ve 68 kilo ağırlığında. Türkiye'nin yeni moda starının kendisi olacağını söyleyen Su Baher, Doya Doya Moda'nın dikkat çeken isimlerinden.

FERDA NUR BAŞARAN KİMDİR?

23 yaşındaki Ferda Nur Başaran, büyük beden modellik yapıyor. Eğlenceli bir o kadar da dişli. 94 kilo olan Ferda Nur, 46 beden giyiyor.

BEYZA YILMAZ KİMDİR?

Haber spikeri olan Beyza Yılmaz 35 yaşında. 96 kilo olan Beyza Yılmaz 46 beden giyiyor.

SÜNDÜZ DURMAZ KİMDİR?

28 yaşındaki Sündüz Durmaz aslen Cezayirli. Evli ve 2 çocuk annesi olan Sündüz Durmaz, eski bir model. 44 bedende olan yarışmacı 84 kilo.