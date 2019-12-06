Doya Doya Moda kim elendi? Bu hafta hangi yarışmacı gitti?

Hafta içi her gün yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasında haftanın final gününde kına konsepti için alışverişi yapıldı. 7 Yarışmacının birbirine karşı mücadele ettiği Doya Doya Moda yarışmasında kına konseptinde hangi yarışmacı beğeni topladı? Hangi yarışmacı kötü yorumlar aldı? Banu Noyan, Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finali bugün...

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finali bugün ekrana geldi ve elenen yarışmacı belli oldu. Her gün puan alan yarışmacılardan, haftanın en düşük puanını alan isim Beyza Yılmaz oldu. Doya Doya Moda yarışmasına bu hafta Beyza Yılmaz veda etti.

BEYZA YILMAZ KİMDİR?

Haber spikeri olan Beyza Yılmaz 35 yaşında. 96 kilo olan Beyza Yılmaz 46 beden giyiyor.