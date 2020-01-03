Doya Doya Moda 3 Ocak kim gitti? Bu hafta Doya Doya Moda'da kim elendi? Kolyeyi kim kazandı?

Hafta içi her gün yayınlanan ve modayla yakından ilginenlerin dikkatini çeken Doya Doya Moda yarışmasında bir eleme günü daha. Hafta içi her gün farklı konseptlerle yarışan Doya Dooya Moda yarışmacıları, jüri tarafından aldığı puanlarla haftanın en düşük puanı ve en yüksek puanı belirleniyor. Doya Doya Moda yarışmasında haftanın en düşük puanını alan yarışmacı kim oldu? Doya Doya Moda yarışmasında bu hafta en yüksek puanı kim aldı? Doya Doya Moda kim gitti? Doya Doya Moda kim kazandı? İşte 3 Ocak 2020 yeni yılın ilk elenen ismi ve Doya Doya Moda yarışmasında yaşananlar...

DOYA DOYA MODA KİM KAZANDI?

Doya Doya Moda yarışmasında 30 Aralık - 3 Ocak haftasının kazanan ismi ve elenen ismi açıklandı. Bu hafta Doya Doya yarışmasında iki isim eşit puan aldı ve iki isme kolye verildi.

Haftanın birincileri aynı puanı toplayarak, Yaren ve Su oldu. Doya Doya Moda yarışmasında bu hafta iki isim kolye kazandı.

YAREN

SU

DOYA DOYA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda yarışmasında bu hafta en düşük puanı alan kişi belli oldu. Uğurkan Erez, Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu ve Banu Noyan'ın puanlarının toplamı sonrasında elenen isim Ahsen oldu.