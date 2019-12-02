Doya Doya Moda kim elendi? Haftanın birincisi kim oldu?

Hafta içi her gün yayınlanan Doya Doya Moda yarışması yeni bölümüyle bugün 12:45'te ekrana gelecek. Birbirinden farklı yarışmacıların bulunduğu Doya Doya Moda'da büyük bedenler en şık olmaya çalışıyor. 4 kişiden oluşan jüri, yarışmacılara günlük puan veriyor ve Cuma gününde bu puanların toplamı hesaplanarak, en düşük ve en yüksek haftalık puan ortaya çıkıyor. Cuma günleri haftanın birincisi belli olurken, yarışmanın elenen ismi de açıklanıyor. Peki 29 Kasım Cuma günü Doya Doya Moda'da kim elendi? Hangi yarışmacı gitti?

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda yarışmasının ilk haftasında elenen isim Yaprak Sultan oldu. Peki hangi yarışmacı haftanın birincisi oldu?

DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya Moda yarışmasında haftanın kazananı 83 puanla Sündüz oldu.