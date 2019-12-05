Doya Doya Moda yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ± | Ä°ÅŸte Doya Doya Moda'da yarÄ±ÅŸan isimler...

Doya Doya Moda hafta iÃ§i her gÃ¼n evlere konuk oluyor. Birbirinden iddialÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±n stillerini sergilediÄŸi yarÄ±ÅŸmada kimler var? Ä°ÅŸte Doya Doya Moda yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±...

DOYA DOYA MODA YARIÅžMACILARI

EDANUR DEMÄ°R KÄ°MDÄ°R?

Doya Doya Moda'nÄ±n yeni yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Edanur Demir, Yaprak Sultan Uzanmaz'Ä±n elenmesinin ardÄ±ndan yarÄ±ÅŸmaya dahil oldu. 21 yaÅŸÄ±nda olan Edanur, Gazi Ãœniversitesi'nde Ä°nÅŸaat MÃ¼hendisliÄŸi okuyor.

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EMEL BAÅžKAN KÄ°MDÄ°R?

Aslen KonyalÄ± olan Emel BaÅŸkan, 30 yaÅŸÄ±nda ve evli. 85 kilo ve 46 beden olan Emel BaÅŸkan, doÄŸuÅŸtan stil sahibi olduÄŸunu belirterek rakiplerine hiÃ§ ÅŸans tanÄ±madÄ±.

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MÄ°RAÃ‡ TORTULLU KÄ°MDÄ°R?

35 yaÅŸÄ±ndaki MiraÃ§ Tortullu aslen Giresunlu. Evli ve ev hanÄ±mÄ± olan MiraÃ§ Tortullu 105 kilo 48 beden giyiyor. Moda iÃ§in doÄŸdum moda iÃ§in yaÅŸarÄ±m diyen MiraÃ§ Tortullu bir hayli iddialÄ±..

SU BAHER KÄ°MDÄ°R?

21 yaÅŸÄ±ndaki Su Baher aslen Ä°ranlÄ± ve Ã¶ÄŸrenci. 1 senedir TÃ¼rkiye'de yaÅŸayan Su Baher 42 beden ve 68 kilo aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda. TÃ¼rkiye'nin yeni moda starÄ±nÄ±n kendisi olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Su Baher, Doya Doya Moda'nÄ±n dikkat Ã§eken isimlerinden.

FERDA NUR BAÅžARAN KÄ°MDÄ°R?

23 yaÅŸÄ±ndaki Ferda Nur BaÅŸaran, bÃ¼yÃ¼k beden modellik yapÄ±yor. EÄŸlenceli bir o kadar da diÅŸli. 94 kilo olan Ferda Nur, 46 beden giyiyor.

BEYZA YILMAZ KÄ°MDÄ°R?

Haber spikeri olan Beyza YÄ±lmaz 35 yaÅŸÄ±nda. 96 kilo olan Beyza YÄ±lmaz 46 beden giyiyor.

SÃœNDÃœZ DURMAZ KÄ°MDÄ°R?

28 yaÅŸÄ±ndaki SÃ¼ndÃ¼z Durmaz aslen Cezayirli. Evli ve 2 Ã§ocuk annesi olan SÃ¼ndÃ¼z Durmaz, eski bir model. 44 bedende olan yarÄ±ÅŸmacÄ± 84 kilo.

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