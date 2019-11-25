Doya Doya Moda yarışmacıları kim? 25-29 Kasım Doya Doya Moda

TV8 ekranında bugün başlayan Doya Doya Moda ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Jürisinde Kemal Doğulu, Uğurkan Erez, Banu Noyan ve Gülşah Saraçoğlu'nun yer aldığı Doya Doya Moda yarışmasında 42 beden ve üzeri 7 stil tutkunu yarışmacı kazanan olmak için yarışacak.

25-29 KASIM DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

EMEL BAŞKAN KİMDİR?

Aslen Konyalı olan Emel Başkan, 30 yaşında ve evli. 85 kilo ve 46 beden olan Emel Başkan, doğuştan stil sahibi olduğunu belirterek rakiplerine hiç şans tanımadı.

YAPRAK SULTAN UZANMAZ KİMDİR?

33 yaşındaki Yaprak Sultan Uzanmaz, gurbetçi bir ailenin moda aşığı kızı. Fuar organizasyonları yapan Sultan Uzanmaz, 44 beden giyiyor ve Türkiye'nin en tarz kadını benim diyor.

MİRAÇ TORTULLU KİMDİR?

35 yaşındaki Miraç Tortullu aslen Giresunlu. Evli ve ev hanımı olan Miraç Tortullu 105 kilo 48 beden giyiyor. Moda için doğdum moda için yaşarım diyen Miraç Tortullu bir hayli iddialı..

SU BAHER KİMDİR?

21 yaşındaki Su Baher aslen İranlı ve öğrenci. 1 senedir Türkiye'de yaşayan Su Baher 42 beden ve 68 kilo ağırlığında. Türkiye'nin yeni moda starının kendisi olacağını söyleyen Su Baher, Doya Doya Moda'nın dikkat çeken isimlerinden.

FERDA NUR BAŞARAN KİMDİR?

23 yaşındaki Ferda Nur Başaran, büyük beden modellik yapıyor. Eğlenceli bir o kadar da dişli. 94 kilo olan Ferda Nur, 46 beden giyiyor.

BEYZA YILMAZ KİMDİR?

Haber spikeri olan Beyza Yılmaz 35 yaşında. 96 kilo olan Beyza Yılmaz 46 beden giyiyor.

SÜNDÜZ DURMAZ KİMDİR?

28 yaşındaki Sündüz Durmaz aslen Cezayirli. Evli ve 2 çocuk annesi olan Sündüz Durmaz, eski bir model. 44 bedende olan yarışmacı 84 kilo.