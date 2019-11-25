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25.11.2019 - 15:12 |

Doya Doya Moda yarışmacıları kim? 25-29 Kasım Doya Doya Moda

Doya Doya Moda yarışmasının yarışmacıları belli oldu. Bugün ilk bölümü ile ekrana gelen Doya Doya Moda'nın yarışmacıları kim? Hafta içi her gün ekrana gelecek olan yarışmada 42 beden üzeri 7 yarışmacı tarzlarını konuşturacak. İşte 25-29 Kasım haftası Doya Doya Moda yarışmacıları...

Doya Doya Moda yarışmacıları kim? 25-29 Kasım Doya Doya Moda

TV8 ekranında bugün başlayan Doya Doya Moda ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Jürisinde Kemal Doğulu, Uğurkan Erez, Banu Noyan ve Gülşah Saraçoğlu'nun yer aldığı Doya Doya Moda yarışmasında 42 beden ve üzeri 7 stil tutkunu yarışmacı kazanan olmak için yarışacak.

25-29 KASIM DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

EMEL BAŞKAN KİMDİR?

Aslen Konyalı olan Emel Başkan, 30 yaşında ve evli. 85 kilo ve 46 beden olan Emel Başkan, doğuştan stil sahibi olduğunu belirterek rakiplerine hiç şans tanımadı.

Doya Doya Moda yarışmacıları kim 25-29 Kasım Doya Doya Moda

YAPRAK SULTAN UZANMAZ KİMDİR?

33 yaşındaki Yaprak Sultan Uzanmaz, gurbetçi bir ailenin moda aşığı kızı. Fuar organizasyonları yapan Sultan Uzanmaz, 44 beden giyiyor ve Türkiye'nin en tarz kadını benim diyor.

Doya Doya Moda yarışmacıları kim 25-29 Kasım Doya Doya Moda

MİRAÇ TORTULLU KİMDİR?

35 yaşındaki Miraç Tortullu aslen Giresunlu. Evli ve ev hanımı olan Miraç Tortullu 105 kilo 48 beden giyiyor. Moda için doğdum moda için yaşarım diyen Miraç Tortullu bir hayli iddialı..

Doya Doya Moda yarışmacıları kim 25-29 Kasım Doya Doya Moda

SU BAHER KİMDİR?

21 yaşındaki Su Baher aslen İranlı ve öğrenci. 1 senedir Türkiye'de yaşayan Su Baher 42 beden ve 68 kilo ağırlığında. Türkiye'nin yeni moda starının kendisi olacağını söyleyen Su Baher, Doya Doya Moda'nın dikkat çeken isimlerinden.

Doya Doya Moda yarışmacıları kim 25-29 Kasım Doya Doya Moda

FERDA NUR BAŞARAN KİMDİR?

23 yaşındaki Ferda Nur Başaran, büyük beden modellik yapıyor. Eğlenceli bir o kadar da dişli. 94 kilo olan Ferda Nur, 46 beden giyiyor.

Doya Doya Moda yarışmacıları kim 25-29 Kasım Doya Doya Moda

BEYZA YILMAZ KİMDİR?

Haber spikeri olan Beyza Yılmaz 35 yaşında. 96 kilo olan Beyza Yılmaz 46 beden giyiyor.

Doya Doya Moda yarışmacıları kim 25-29 Kasım Doya Doya Moda

SÜNDÜZ DURMAZ KİMDİR?

28 yaşındaki Sündüz Durmaz aslen Cezayirli. Evli ve 2 çocuk annesi olan Sündüz Durmaz, eski bir model. 44 bedende olan yarışmacı 84 kilo.

Doya Doya Moda yarışmacıları kim 25-29 Kasım Doya Doya Moda

 

    Zıpkınla 4 kiloluk sinariti avladıÇanakkale Boğazı'nda avladığı büyük balıklarla tanına dalgıç Müjdat Turan (46), trofe avı için zıpkın ile yaptığı dalışta 4 kilo ağırlığında sinarit avladı.
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