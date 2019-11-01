Doya Doya Moda yarışması başlıyor! İşte Doya Doya Moda jürileri...

TV8 ekranında çok yakında izleyici ile buluşacak olan Doya Doya Moda ile ilgili ayrıntılar belli olmaya başladı. Doya Doya Moda'da kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadın moda alanında en iyi olabilmek için yarışacak.

Uzmanlar eşliğinde en doğru seçimleri yapabilmeleri için yönlendirilecek olan yarışmacılar, “Vücut şekline göre nasıl giyinilmeli? Hangi renkler kullanılmalı? Güzellik tüyoları nelerdir?” gibi birçok konu hakkında bilgi sahibi olacaklar.

JÜRİDE KİMLER VAR?

Hafta içi her gün yayınlanacak olan moda yarışmasının jüri koltuğunda ise: Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez yer alacak.