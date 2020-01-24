Bu hafta Doya Doya Moda'da kim kazandı? Kim elendi? (24 Ocak)

Doya Doya Moda'da bugün hafta elemesi vardı. Doya Doya Moda'nın 9'uncu haftasında büyük bir heyecan vardı. Şimdi yarışmayı kaçıranlar ya da son ana şahit olmayanlar "Doya Doya Moda'da kim kazandı? Kim elendi?" sorusunu yöneltiyor.

DOYA DOYA MODA KİM KAZANDI, KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'nın bu haftaki finalinde Ferdanur 1. oldu ve altın kolyeyi kazandı. Selin Küçük ise elenen isim oldu.

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Geçen hafta finalde yarışmacılar gazino konspeti ile jürinin karşısına çıktılar. Altın kolyeyi kazanan isim Neslihan oldu. Elenen isim ise Yaren'di.