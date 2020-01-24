MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bu hafta Doya Doya Moda'da kim kazandı? Kim elendi? (24 Ocak)
ABONE OL
24.01.2020 - 17:25 |

Bu hafta Doya Doya Moda'da kim kazandı? Kim elendi? (24 Ocak)

Doya Doya Moda'da bugün eleme heyecanı yaşandı. Doya Doya Moda son bölümde bir kişi altın kolyeyi kazanırken bir kişi de yarışmaya veda etti. Peki, Doya Doya Moda'da kim kazandı, kim elendi?

Bu hafta Doya Doya Moda'da kim kazandı? Kim elendi? (24 Ocak)

Doya Doya Moda'da bugün hafta elemesi vardı. Doya Doya Moda'nın 9'uncu haftasında büyük bir heyecan vardı. Şimdi yarışmayı kaçıranlar ya da son ana şahit olmayanlar "Doya Doya Moda'da kim kazandı? Kim elendi?" sorusunu yöneltiyor.

DOYA DOYA MODA KİM KAZANDI, KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'nın bu haftaki finalinde Ferdanur 1. oldu ve altın kolyeyi kazandı. Selin Küçük ise elenen isim oldu.

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Geçen hafta finalde yarışmacılar gazino konspeti ile jürinin karşısına çıktılar. Altın kolyeyi kazanan isim Neslihan oldu. Elenen isim ise Yaren'di.

Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Emine Erdoğan, Cezayirde bilgisayar sınıfının açılışını yaptı

Emine Erdoğan, Cezayirde bilgisayar sınıfının açılışını yaptı

Hiç gitmiyor kulaklarımdan ‘Azize... Azize...’ seslenişi

Hiç gitmiyor kulaklarımdan ‘Azize... Azize...’ seslenişi

Yüz binlerce çalışana ikramiye!

Yüz binlerce çalışana ikramiye!

Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

Sıradaki Haber