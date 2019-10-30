Dracula’nın pelerini Akademi Müzesi’nde

Akademi, müzede geçen yıl boyunca bağışlar ve satın alma yoluyla edindiği birçok ikonik kostümün yer alacağı bir koleksiyonu sergileyeceğini duyurdu. Koleksiyona Bela Lugosi’nin “Dracula”daki performansında giydiği pelerin de yer alıyor. Lugosi Ailesi’nden hediye olarak gelen ünlü pelerin aslen Bela Lugosi’ye aitti. 1931 yapımı “Dracula” filminin başarından sonra Lugosi öldükten sonra pelerin, eski eşine ardından da oğlu Bela G. Lugosi’ye kaldı. Bela G. Lugosi, “Babamın giydiği bu pelerin benim, çocuklarımın ve torunlarımın hayatında çok özel bir yere sahip” dedi. Sergide Lugosi’nin pelerini dışında Elizabeth Taylor’ın “Cleopatra” filminde taktığı altın kaplı peruk ve “The Shining”de Jack Nicholson’ın giydiği kırmızı ceket de yer alıyor. 3 bin 500 esere sahip olan müzenin açılış tarihi ise 2020.