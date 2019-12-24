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24.12.2019 - 15:14 | | DHA

Drift yapan sürücüye 15 bin lira ceza

Antalya'da plakasız otomobille drift yapıp ters şeritten kaçan sürücü, polisin takibiyle yakalandı. 15 bin lira ceza kesilen sürücünün otomobili de 60 gün trafikten men edildi.

Drift yapan sürücüye 15 bin lira ceza
Drift yapan sürücüye 15 bin lira ceza
Drift yapan sürücüye 15 bin lira ceza
Drift yapan sürücüye 15 bin lira ceza
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Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi'nde drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren, plakası olmayan ve polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, uzun süre ters şeritten gitti. Trafikte tehlike saçan sürücü, kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalandı. Drift atmak ve kent trafiğini tehlikeye sokmak suçlarından 15 bin lira ceza kesilen sürücünün otomobili de 60 gün trafikten men edildi. Kaçma anı ise görüntülere saniye saniye yansıdı.

İl merkezi ve ilçelerde drift atanlara yönelik denetimlerini sıklaştıran İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2019 yılında 590 sürücüye 2 milyon 955 bin lira ceza kesildiğini belirtti. Geçen yıl ise il merkezinde 35 araca 175 bin 350 lira, il genelinde 65 araca 325 bin 650 lira ceza kesildiği ortaya çıktı.

Tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptıİngiltere'de bir araç sürücüsü, trafikte tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı. O anları yoldan geçmekte olan bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti.
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