MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemDrift yapıp trafiği tehlikeye sokan sürücüyü arıyor!
08.09.2019 - 13:30| DHA

Drift yapıp trafiği tehlikeye sokan sürücüyü arıyor!

Denizli'de, 23 gün önce drift yaparak trafiği tehlikeye sokan, ardından da ters şeride girerek hızla uzaklaşan otomobilin bulunup, sürücüsünün yakalanması için polisin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Drift yapıp trafiği tehlikeye sokan sürücüyü arıyor!

Siteler Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda, 15 Ağustos tarihinde bir otomobil sürücüsü akan trafiğe aldırış etmeden aracıyla iki kez drift yaptı. Trafiği tehlikeye sokan sürücü, ardından ters şeride girerek uzaklaştı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, soruşturma başlattı.

Polis, bulvar ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Otomobilin drift yaptıktan sonra karşı şeride geçerek hızla uzaklaştığı o anların bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerden yola çıkan polis, beyaz renkli otomobilin bulunup, sürücüsünün yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

 

 

 

    Halit Ayar'ın cenaze töreninde gözyaşları sel olduİstiklal Caddesi'nde arkadaşlarıyla birlikte tramvay durağında otururken, kendilerinden para isteyen kişilerce göğsünden bıçaklanarak öldürülen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Mühendisliği Öğrencisi Halit Ayar için cenaze töreni düzenlendi.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Halit Ayar'ın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu

    Halit Ayar'ın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu

    Şehit Özel Harekat Müdürü Kansuva son yolculuğuna uğurlandı

    Şehit Özel Harekat Müdürü Kansuva son yolculuğuna uğurlandı

    Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eyleminde gerginlik!

    Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eyleminde gerginlik!

    Bağ evinde kaybolan kızla ilgili baba- oğuldan 'görmedik' savunması!

    Bağ evinde kaybolan kızla ilgili baba- oğuldan 'görmedik' savunması!

    Sıradaki Haber