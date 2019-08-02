Drone Savaşları (Drone Wars) filmi konusu ve başrol oyuncuları

Drone Savaşları filmi bu akşam Kanal D ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Corin Nemec, Verona Blue, Jolene Andersen, Corey Craig'in yer aldığı 2016 yılı yapımı filmin yönetmen koltuğunda Jack Perez yer alıyor.

Aksiyon sahneleri ile dikkat çeken film “Drone Savaşları” Tv’de ilk kez bu akşam Kanal D’de ekrana geliyor. Duman ve ateşle dolu gökyüzü, her yöne doğru kilometrelerce gezen gemilerle doludur.

Bu gemiler dünyanın tüm kaynaklarını alırken, dronlar şimdi yıkık şehirleri devriye geziyorlardır. Yeryüzü tehdit altındadır ve tüm kaynaklar tükenmek üzeredir. İnsanoğlu ise kurtuluş yolunu aramaktadır.