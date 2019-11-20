DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? DSİ sonuçları İŞKUR sorgulama

DSİ tarafından yapılan kura çekiminin sonuçlarına göre 500 sürekli işçi alımı gerçekleşecek. 25 ilde gerçekleşecek olan işçi alımının sonuçları heyecanla bekleniyor. Peki, DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? Kura sonuçları nasıl sorgulanacak?

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

2019 yılı işçi alımı için İŞKUR İl Müdürlüklerine yapılan başvurulardan sınava gireceklerin belirlenmesi amacıyla 19.11.2019 tarihinde her ilde ayrı şekilde yapıldı. Toplamda 25 ilde yapılan kura çekilişinin ardından asil ve yedek adaylar belirleniyor.

DSİ İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Başvuruların Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapıldığı DSİ işçi alımı kura sonuçları İŞKUR resmi internet adresinden sorgulanabilecek.

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