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21.11.2019 - 10:40 |

DSİ kura sonuçları açıklandı... İstenilen belgeler neler?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 4857 sayılı kanun kapsamında istihdam edilecek 500 işçi alımı için kura sonuçları belli oldu. DSİ resmi sitesinde asıl ve yedek listeler yayımlandı. İşte istenilen belgeler...

DSİ kura sonuçları açıklandı... İstenilen belgeler neler?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 500 işçi alımı yapılacağını duyurmuştu. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılmıştı. Günlerdir kura sonuçları merak edilirken DSİ sonuçları ilan etti

DSİ'DEN AÇIKLAMA 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatında 4857 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilecek 500 işçi alımına ilişkin belirlenen asıl ve yedek listeler resmi internet sitemizde http://www.dsi.gov.tr/ yayımlanmıştır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Asıl listede yer alan adaylardan istenilen belgeleri (resmi internet sitemizde http://www.dsi.gov.tr/ yayımlanan) 20-25 Kasım 2019 tarihleri arasında; 

Merkez Teşkilatında (Ankara) Makine İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığına;   

Taşra Teşkilatında ise Bölge Müdürlük Merkezlerine;Şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Asıl listede yer alan adaylardan istenilen belgeleri ibraz etmemesi/şartları uymaması halinde yerine yedek listelerden sırayla 26-29 Kasım 2019 tarihleri arasında belgelerinin temin edilmesi gerekmektedir.


İSTENİLEN BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ

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