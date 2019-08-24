DT yeni sezona hazır

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü, yaptığı basın açıklamasında Ekim’de açılacak 2019-2020 sezonunun ana hatlarını belirledi.

DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, Genel Müdürlükte düzenlediği basın toplantısında, 2018-2019 sezonunu değerlendirdi, 2019-2020 sezonuna ilişkin bilgi verdi. Geçen sezonda 90’ı yeni 150 oyunun izleyiciyle buluştuğunu kaydeden Kurt, yerli ve kadın yazarlara, genç yazar ve rejisörlere verdikleri teşviklerin süreceğini belirtti. Kurt, açacakları yeni sahnelerle yıl sonunda seyirci sayısının 2 milyonu bulacağını belirtti.

Nöbetçi tiyatro İstanbul’da

Yeni oyun listesinin dörtte birinin yeni yazarların eserlerinden oluştuğunu ifade eden Kurt, klasik oyunların sahnelenmesine de devam edeceğini belirterek şöyle devam etti:

“Vitrinimiz ne kadar zengin olursa, talep de o kadar artıyor. Geçen sezon klasik oyunlar haftasında yaklaşık 16 bin; kadın yazarlar haftasında yaklaşık 15 bin seyirci tiyatro salonlarını doldurdu. Yeni sezonda seyirci sayısını yüzde 50 arttırmayı hedefliyoruz. Yoğun ilgi çeken nöbetçi tiyatro uygulaması İstanbul Tekel Sahnesi’nde 15 Mayıs-30 Haziran tarihlerinde hizmet verecek.”

25 oyun prömiyeri

Kurt, prömiyer yapacak 25 oyunun içinde, “Lüküs Hayat”, Hazerfan Ahmet Çelebi’yi anlatan “Uçmak”, İskender Pala’nın “Leyla ile Mecnun”, Güngör Dilmen’in “Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını”, Shakespeare’in “Yanlışlıklar Komedyası”, Bertolt Brecht’in “Küçük Burjuva Düğünü” gibi eserlerin dikkat çektiğini söyledi. Tüm illere turne düzenlediklerini ve organize ettikleri altı uluslararası festivalin, yüzde 90’ın üzerinde doluluk oranı yakaladığını anımsatan Kurt, DT’de ilk kez üniversitelerin yazarlık bölümü öğrencileriyle atölye çalışmaları gerçekleştirdiklerini, buna bu sezon da devam edeceklerini bildirdi. Kurt, Küçük Hanımlar Küçük Beyler Tiyatro Festivali’nde ise 75 bin çocuk rakamını, 100 bine yükseltmeyi planladıklarını bildirdi.

“100 oyunumuz seyircisini tüketmediği için devam edecek” diyen Kurt, 15 Eylül’de başlayacak bilet satışları öncesinde internet sitelerinin de yenileneceğini, bilet fiyatlarının da yüzde 20 zamlı olacağını duyurdu.