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29.12.2019 - 07:50 | | MELTEM GÜNAY İstanbul

Duayen hoca için kök hücre aranıyor

Türkiye’de ilk çapraz böbrek nakli, ilk laparoskopik verici ameliyatı, ilk ince bağırsak nakli gibi operasyonları gerçekleştiren ve şu anda lösemi tedavisi gören Prof. Dr. Alp Gürkan için kök hücre bağışı çağrısında bulunuldu.

Duayen hoca için kök hücre aranıyor

Organ naklinde önde gelen uzmanlardan biri olan Okan Üniversitesi’nden Prof. Dr. Alp Gürkan’a bir süre önce löseminin en ağır tiplerinden olan ‘Akut Liyeloid Lösemi’ teşhisi konuldu.

İstanbul Koç Üniversitesi Hastanesi’nde tedaviye alınan Prof. Dr. Gürkan’ın tedavisi için kök hücre nakline karar verildi. Bunun için Gürkan’ın sevenleri, eski hastaları ve meslektaşları sosyal medyadan kök hücre bağışı çağrısında bulundu. İzmir Hekim Güçbirliği yaptığı çağrıda, “Gönüllülerin en geç 5 Ocak 2020’ye kadar Kızılay’a başvurup bir tüp kan vermeleri yeterli” dedi.                        

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