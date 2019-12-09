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09.12.2019 - 12:00 | | DHA

Dubai'den gelen kaçakçılara operasyon; 4 gözaltı

İstanbul Havalimanı ve Zeytinburnu'nda düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Dubai'den gelen kaçakçılara operasyon; 4 gözaltı

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Kasım'da Dubai'den İstanbul Havalimanı'na gelen Hasan G. (37), Ramazan H. (41) ve Osman Vecdi G'yi (60) takibe aldı. Şüphelilerin gümrük alanında herhangi bir beyanda bulunmamaları üzerine yapılan kontrollerde, 1127 oyun konsolu, oyun CD'si ve fotoğraf makinesi ele geçirildi. Zanlılar gözaltına alındı. Polis ayrıca, Uzak Doğu ülkelerinden gümrük kaçağı olarak getirilen, uygunluk belgeleri bulunmayan, cep telefonlarında patlama ve mekanik arızalara sebep olan batarya ve şarj aletlerinin Zeytinburnu Matbaacılar Sitesi'nde bulunan bir adreste depolandığı yönündeki bilgi üzerine çalışmayı sürdürdü.

Adresi takibe alan ekipler, 29 Kasım'da kamyonet tarzı araçların depoya nakil yaptıkları ve kolilerin kargolanarak ambar merkezi üzerinden ülke geneline dağıtılacağını tespit etmesi üzerine depoya operasyon düzenledi. Adreste, piyasa değeri 700 bin lira olan kaçak 72 bin 800 cep telefonu, batarya ve şarj aleti ele geçirildi. Depodaki Hüseyin S. (38) de gözaltına alındı. Haklarında Kaçakçılık Kanunu'na muhalefetten işlem yapılan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

 

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