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01.10.2019 - 07:50 | | PAŞA ALYURT Ankara

‘Dudak okuma’ uzmanı bulundu

Ankara’da 29 Mayıs 2018’de bir plazanın 20. katından atılmasıyla yaşamını yitirdiği öne sürülen üniversite öğrencisi Şule Çet’in (23) ölümüyle ilgili davada kritik bir gelişme yaşandı.

‘Dudak okuma’ uzmanı bulundu

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, olayın aydınlatılması amacıyla kamera görüntülerinin incelenmesi için aranan dudak okuma uzmanı bulundu. Hacettepe Üniversitesi’nden emekli olan uzmanın, şu anda İstanbul’da bulunan bir üniversitede öğretim üyesi olarak görev yaptığı bildirildi.

Konuşmalar çözülecek

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nin talebi üzerine bulunan uzman, tutuklu sanıklar Çağatay Aksu ile Berk Akand arasında Şule Çet’in düşmesinden sonra asansör önünde gerçekleşen diyaloğu çözmeye çalışacak. Uzun zamandır aranan dudak okuma uzmanı için mahkeme, 19 Ağustos’ta Milli Eğitim Bakanlığı’na bünyelerinde bu konuda uzman kişi bulunup bulunmadığını yazı ile sormuştu. Bakanlıktan gelen cevap yazısında ise, “Araştırmalar sonucu bakanlık bünyesinde görev yapan dudak okuma uzmanının bulunmadığı anlaşılmıştır” denilmişti. 

TRT ve EGM’de de bulunamamıştı

Mahkemenin daha önce de yazı yazdığı TRT ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kriminal Daire Başkanlığı da, bünyelerinde dudak okuma konusunda uzman kişi bulunmadığını belirtmişti. Şule Çet ailesinin avukatları ise bakanlığın olumsuz yanıtının ardından dudak okuma konusunda uzman kişilerden oluşacak bilirkişi kurulu oluşması için mahkemeye başvuracağını dile getirmişti.

Metrobüsteki kavga kameradaMetrobüste ayaktaki bir kadın ile koltuktaki erkek yolcu arasındaki kavga, başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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