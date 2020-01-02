Dugin: Libya'da Türkiye ile Rusya kapışmaz

"Libya konusunda Türkiye ile Rusya karşı karşıya gelmez" dedi. "Türkiye'nin Doğu Akdeniz’de Libya ile imzaladığı anlaşma çok başarılı ve stratejik bir hamle". Bu sözler ünlü Rus Siyaset Bilimci Prof. Dr. Aleksandre Dugin'e ait. Rus siyaset bilincisi Dugin, CNN TÜRK'e özel açıklama yaptı.

RUSYA İLE TÜRKİYE BÖLGEDE ANLAŞIR

Rus siyasetçi, "Rusya ile Türkiye, Libya'da karşı karşıya gelir mi?" sorusuna, "Rusya ile Türkiye, Libya'da Suriye'de olduğu gibi ortak paydada buluşabilir. Karşı karşıya gelme durumu olmaz" yanıtını verdi. Dugin, "Öncelikle şunu görüyoruz. Ankara, Moskova ve Libya arasında çelişkiler var. Çünkü Rusya Hafter'i destekliyor. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da Sarac yönetimini destekliyor. Bu da karşılıklı ilişkilerde sorunlara yol açabilir gibi gözükebilir. Ancak, Suriye'deki sorunlardan korunmaya yönelik sorunlara çözüm getirmeyi göz önünde bulundurursak, Esad konusunda da farklı görüşlerin olması Suriye'deki sorunlar üzerine anlaşmalarımızı yok etmiyor. Putin ve Erdoğan, Suriye'deki örnek gibi Libya'da da bir anlaşmaya varır. Libya'da bir kriz çıkacağını görüşüne katılmıyorum. Ortadoğu'da Türkiye ile ortak stratejimiz var. Arap dünyasının refahı ve huzurunun yok edilmemesi Türkiye ile Rusya'nın ittifakına bağlı bir durumdur" ifadelerini kullandı.

Dugin, Rusya'nın Hafter güçlerini desteklediği konusunda ise "Aşağı yukarı evet" cevabını verdi. "Ancak, koşulsuz değil. Rusya, Libya'nın birliğini desteklemektedir. Rusya, Libya’da terör örgütlerine karşı mücadeleye destek vermektedir. Ama şimdi de Sarac yönetimi Libya'da Trablusgarp ve Misurata dışında hiçbir şeyi kontrol edemedi. Diğer tüm bölgeler aşağı yukarı Hafter güçlerinin kontrolü altında. Yani Rusya'nın dolayısıyla Putin'in gerçekçi bir konumu var. Ancak bu prensipte Hafter'e destek değildir"dedi.

"LİBYA ANLAŞMASI İSRAİL VE MISIR'I ZORLAR"

Rus siyaset bilimci Dugin, Doğu Akdeniz'de Libya ile imzaladığı ekonomik münhasır anlaşmasının başarılı olduğunu söyledi. İsrail ve Mısır'ın Türkiye'ye izole etme çalışmasına karşı bir hamle olduğunu söyledi. Dugin, "Düşüncem o ki genel olarak şimdi İsrail ve Mısır, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki Mavi Vatan projesini izole etmeye çalışıyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki Mavi Vatan projesini destekliyorum. General Cem Gürdeniz'in tezlerini de destekliyorum. Doğu Akdeniz ile bağlantılı olan Libya meselesi, gelecekte Putin ve Erdoğan tarafından sıklıkla konuşulacak. Ve Türkiye'nin Libya'daki saraç yönetimi ile neden anlaşma imzaladığı anlaşılmış olacak. Türkiye'nin Mısır ve İsrail'in bölgedeki çalışmalarına karşı Libya ile imzaladığı anlaşma stratejik açıdan çok önemli. Böylelikle Türkiye'nin bölgedeki kontrolü artarken, İsrail ve Mısır'ın stratejisi de zayıflıyor. Dolayısıyla anlaşma oldukça başarılı" ifadelerini kullandı.

Dugin, Suriye'nin İdlib kentindeki olası göç dalgası ve rejimin saldırılarına ilişkin de konuştu. "Suriye'deki meselenin hemen çözüleceğine inanmıyorum. Bölgede Türk-Rus askeri alandaki işbirliği son derece önemli. Bunun olumlu etkilerini herkes gördü. Bölgedeki siyasi kriz Rusya, Türkiye ve İran ile çözülebilir. Türkiye-Rusya arasında zaman zaman anlaşmazlıklar oluyor. Fakat genel olarak şunu ifade etmek gerekirse Suriye'deki krizin çözülmesi için Türkiye ve Rusya'nın işbirliği şart" dedi.

"TÜRKİYE'YE YAPTIRIM İNSANLIK DIŞI"

Dugin, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına ise, "Çok ilginç bir durum. Rusya, ABD'nin yaptırımı altında. Çin, ABD'nin yaptırımı altında. İran, ABD'nin yaptırımı altında. Ve Türkiye… Bir ülke bağımsız duruş sergilediğinde ve ya müttefiklik konusunda ABD'ye alternatif bir arayışa geçtiği zaman yaptırımla karşılıyor. Yaptırımlar insanlık suçu" dedi.