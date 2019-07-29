Düğün Dernek 2: Sünnet filminin başrollerinde hangi oyuncular yer alıyor?

Düğün Dernek 2: Sünnet filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir'in yer aldığı Düğün Dernek 2: Sünnet filminin başrollerinde Ahmet Kural, ve Murat Cemcir yer alıyor. Düğün Dernek filminin devam filmi olarak çekilen Düğün Dernek 2: Sünnet filminde torununun sünnetini yaptırmak isteyen dede İsmail arkadaşları ile yeni planını devreye sokar.

DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET FİLMİ OYUNCULARI

Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Devrim Yakut, Ulaş Torun, Şinasi Yurtsever, Erdal Tosun, yer almaktadır.

DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET FİLMİ KONUSU

İlk filmde oğlunun düğününü yapan İsmail bu kez torununun sünnet düğünü için kolları sıvarken ekip tekrar bir araya gelir ve işler iyice karışır! Eski takım bir araya geliyor, başını olmadık belalara sokuyor, sünnet düğünü şehir çapında bir hadise halini alıyor. İşler karışacak, acele düğüne aşk bile karışacak ve o sünnet illa ki yapılacak! İlki 2013'de seyirciyle buluşan ve gişe rekorları kıran Düğün Dernek'in devam filmi olan yapımın yönetmenliği yine Selçuk Aydemir'e ait. Filmin başrollerini ilkinde de olduğu gibi Murat Cemcir ve Ahmet Kural paylaşırken kadroda kendilerine eşlik eden diğer isimlerse Rasim Öztekin, İnan Ulaş Torun, Devrim Yakut, Barış Yıldız ve Şinasi Yurtsever.