Düğün Dernek filmi konusu ve başrol oyuncuları

Düğün Dernek filmi bu akşam TV ekranında izleyici karşısına çıkıyor. Sinema izleyicisinin büyük beğenisini kazanan ve ilk filmin 7 milyon seyirci sayısına yaklaşması ile ikinci filmi çekilen Düğün Dernek filminin yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir oturuyor.

Filmin başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Jelana Bozic, Barış Yıldız, Devrim Yakut, Şinasi Yurtsever, İnan Ulaş Torun yer alıyor.

DÜĞÜN DERNEK FİLMİ KONUSU

Sivas'ın Esenyurt köyünde yaşayan İsmail'in oğlu Tarık bir gün yurt dışından çıkagelir. Önce her zamanki gibi bir memleket hasreti gibi görünse de bu ziyaretin altındaki esas neden çabuk ortaya çıkar: Tarık görevli olarak çalıştığı Letonya'da Monica adlı bir kızla beraberdir ve aynı ülkede çalışmak için tek yol evlenmeleridir! Kendisinin olurunu almaya gelen oğlunu düğünsüz evlendirmemeye kararlı olan İsmail, alelacele bir düğün telaşına girer. Ama çok hazırlıksız yakalanmıştır. yine de "Ben oğluna düğün yapamadı dedirtmem!" diyerek Tüpçü Fikret'i, Çetin'i ve köyün öğretmeni Saffet’i seferber ederek elde avuçta para yokken 10 gün içerisinde sazlı-sözlü bir düğün hazırlığı içerisine girer!

Fikret Sivas'taki 'bağlantılarını' kullanarak önce bir otel düğünü için söz verse de, işler sarpasarar ve köy meydanında mütevazi bir düğün hazırlığı başlar. Tam her şey çözüldü derken, esas curcurna düğün gecesi kopacaktır. Devenin sırtında kaybolan gelinden, Rusya'dan gelini geri götürmeye gelen mafyaya kadar Tüpçü Fikret ve Çetin'i bin tane bela beklemektedir!