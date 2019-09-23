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23.09.2019 - 07:51 | | İHA

Düğün dönüşü facia! 3 ölü, 6 ağır yaralı

 Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında, Şanlıurfa’da katıldıkları düğünden dönen aynı araçta bulunan iki aileden biri bebek 3 kişi öldü, 5 kişi ağır yaralandı.

Düğün dönüşü facia! 3 ölü, 6 ağır yaralı
Sivas’ta trafik kazası! Ölü ve yaralılar var
Sivas’ta trafik kazası! Ölü ve yaralılar var
Sivas’ta trafik kazası! Ölü ve yaralılar var
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Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde, Şarkışla ilçesini Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlayan yolda meydana geldi. 16 BLA 93 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç dereye uçtu.

İlk belirlemelere göre otomobildeki 6 aylık Umut Emre Umuç, Yusuf Kenan Umuç (7) ve Hakan Umuç (36) hayatlarını kaybetti. Araçta bulunan; H.D. (34), S.E.D. (3) , Y.S.U. (9), A.U. (32) ismi tespit edilemeyen bir kişi ağır yaralandı. Yaralılar Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi.

Kazazedelerden yetişkinlerin Kars’ın Sarıkamış ilçesinde sağlık çalışanı oldukları ve Şanlıurfa’da katıldıkları bir düğünün dönüş yolunda oldukları ileri sürüldü. Kaza yerinde çevreye saçılan düğün fotoğrafları dikkat çekti. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Düğün dönüşü facia 3 ölü, 6 ağır yaralı

Düğün dönüşü facia 3 ölü, 6 ağır yaralı

    Şırnak'ta 9 terörist etkisiz hale getirildiİçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist daha silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Şırnak'ta devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
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