MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemDüğün dönüşü facia: Ölü ve yaralılar var
01.09.2019 - 21:57| AA

Düğün dönüşü facia: Ölü ve yaralılar var

Kastamonu'da yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Düğün dönüşü facia: Ölü ve yaralılar var

 

Bir yakınlarının düğününden dönenlerin bulunduğu Şeref Esenli (64) idaresindeki 37 HD 050 plakalı yolcu minibüsü, Kastamonu-İhsangazi kara yolu İbişler köyü mevkisinde Mustafa Beren (64) yönetimindeki 37 AY 954 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüs, yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kamyonet ise yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kazada, kamyonet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Minibüsünün sürücüsü ile araçta bulunan Emre Harmancı (25), Salim Küçükomuzlu (67), Aşkın Konuk (62), Satiye Gökçe (67), Zefure Kapıcı (64), İsmail Eskici (61), Yunus Çalışkan (64), Mehmet Şeşen (66), Aliye Çoğalan (71), İsmail Makara (87), Mürüvvet Uğur (61), Hasip Makara (64), Hikmet Uğur (53), Fethiye Küçükomuzlu (81) ve İsmet Uğur (48) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Mustafa Beren'in cenazesi ise Kastamonu Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kastamonu Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, hastaneye giderek yaralıların sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

 

Otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 5 yaralıKahramanmaraş'ta sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hakkari'de bir terörist teslim oldu

Hakkari'de bir terörist teslim oldu

Otomobil dereye uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Otomobil dereye uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

O ilimizde korkutan deprem

O ilimizde korkutan deprem

Önce Sinop sonra Adana... Korkunç şüphe

Önce Sinop sonra Adana... Korkunç şüphe

Sıradaki Haber